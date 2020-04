Die strengsten Ausgangssperren – In Südafrika rettet sich, wer kann Nette Worte für Weisse, Peitschenhiebe, Gummigeschosse und Haft für Schwarze: Die Corona-Krise spaltet die Gesellschaft am südlichen Zipfel Afrikas noch tiefer. Bernd Dörries aus Kapstadt

Wo geht man bei einem Lockdown hin, wenn man kein Zuhause hat? Obdachlose Männer und Frauen werden in Kapstadt in ein umzäuntes, temporäres Areal gebracht. Wenn sie es verlassen, können sie verhaftet werden, da sie gegen die Lockdown-Regeln verstossen. Nic Bothma (EPA/ Keystone)k

Nomafrench Mbombo sagt, es sei wieder so wie damals, als sich HIV in Südafrika so rasant verbreitete. «Das Misstrauen ist wieder da, die Angst vor dem Stigma.» Die Frau trägt eine Fleecejacke mit dem Logo des Rettungsdienstes, am Reissverschluss ihrer Jacke hängt eine kleine Flasche Desinfektionsspray.