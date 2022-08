Gastro-Stress als Kinoereignis – In Teufels Küche «Boiling Point» ist nicht nur hervorragend besetzt, sondern auch ohne einen Schnitt gedreht. Beim Zusehen sind schweissige Hände und ein rasender Puls garantiert. Daniel Böniger

Der Fisch stinkt vom Kopf her: Küchenchef Andy Jones (Stephen Graham) am Pass. Foto: PD

London am letzten Freitagabend vor Weihnachten. In Andy Jones’ Restaurant geht es drunter und drüber: Der Lebensmittelkontrolleur war gerade da und hat das Lokal massiv bemängelt, finanzielle Folgen garantiert. Einige Warenbestellungen gingen vergessen, sodass das Menü neu geplant werden muss. Restaurantleiterin Beth schliesslich ist nahe dran, in Tränen auszubrechen, weil niemand aus dem Küchenteam sie ernst nimmt.