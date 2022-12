Polizei in Winterthur – 19-Jähriger verbarrikadierte sich in Wohnung Die Stadtpolizei Winterthur rückte am Freitagmittag in die Nähe der Zürcherstrasse aus. Es gab keine Verletzen. Gregory von Ballmoos

Fünf Polizisten der Spezialeinheit Diamant auf dem Weg zum Hauseingang. Foto: Gregory von Ballmoos

Ein Grossaufgebot der Polizei rückte am Freitag kurz nach Mittag nach Töss aus. Mit dabei war auch die Spezialeinheit Diamant. Der Grund für den Einsatz war ein 19-jähriger Schweizer, der mit Suizid drohte. Die Situation war lange unklar. Die Polizei ging davon aus, dass der junge Mann im Besitz einer Schusswaffe war. Eine Gefahr für die Umwelt bestand jedoch nie, sagt Michael Wirz, Sprecher der Stadtpolizei Winterthur. Dementsprechend wurde auch die Strasse nicht abgesperrt.

Bei einem Augenschein vor Ort nahm man den Einsatz kaum wahr. Um 14:36 Uhr bewegten sich fünf Polizisten der Spezialeinheit Diamant in Richtung Hauseingang. Mehr war nicht zu sehen. Stapo-Sprecher Wirz dementierte auch den Einsatz von Blendgranaten und Schusswaffen. Dieses Gerücht machte in den sozialen Medien die Runde. Das Gerücht dürfte seinen Ursprung im Feuerwerk haben, das Jugendliche auf dem Schulhausplatz in der Nähe abfeuerten.

Kurz nach 16 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Der junge Mann wurde in Obhut gebracht und wird nun psychologisch betreut, heisst es bei der Stadtpolizei. Beim Einsatz dabei war auch ein Verhandlungsteam aus Zürich. Sie leiteten die Kommunikation mit dem 19-Jährigen. Verletzt wurde beim Einsatz niemand.

