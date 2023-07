Freizeit in Winterthur – In Töss sind bald die Zombies los Beim Tempodrom eröffnet bald eine Virtuality-Room-Arena, in der man sich komplett frei bewegen und auf Zombie-Jagd gehen kann. Till Hirsekorn

Brille auf, Joysticks in die Hand – und los geht die Zombiejagd in der neuen VR-Arena in Töss. Screenshot: PD

Im Tempodrom neben der Autobahn in Töss kann man auf der zweistöckigen Kartbahn ordentlich aufs Gaspedal drücken und Kurven schneiden. Kinder toben sich im Wunderland auf Hüpfburgen, Rutschbahnen und Klettertürmen aus. Bald wird die Gewerbezone am Stadtrand um ein Entertainment-Angebot reicher. Im Geschäftshaus an der Steigstrasse 26 eröffnet wenige Meter weiter eine 200 Quadratmeter grosse Virtual-Reality-Arena, kurz VR. Das Konzept: Man setzt sich eine VR-Brille auf, bekommt zwei sensorengesteuerte Controller in die Hand gedrückt – und schon taucht man in eine virtuelle Welt ab.

Die «GenZone» ist die erste VR-Arena in Winterthur. Und vor allem wird es laut Betreiber Juan Manuel Seijo-Bernandez die modernste der Schweiz, mit einem einzigartigen System. Rucksack und Sensorenschlaufen an den Fussgelenken brauche es keine mehr. Brille und zwei Controller reichen. «Und man kann sich im Raum komplett frei bewegen, nicht entlang vorgegebener Pfade», sagt er. Markierungen am Boden geben lediglich Orientierung. Die sogenannte Genzone-Technologie gebe es so noch nirgends in der Schweiz.

Markierungen am Boden geben Orientierung. Im neuen VR-Raum in Töss kann man sich frei bewegen. Kollisionsgefahr besteht dank Sensoren trotzdem nicht. Fotos: Enzo Lopardo

So könnten beispielsweise bis zu acht Personen grosse Gruppen in einer virtuellen Fantasiekulisse Lasertag gegeneinander spielen, bei dem Gegner sich gegenseitig mit einer Waffe abschiessen. Oder man verbündet sich gemeinsam gegen Zombies, die in einer alten Fabrik auf einen zuwanken. Möglich seien auch Abenteuerspiele, in denen Gruppen in einer abenteuerlichen Vulkanarena ein Rätsel lösen müssen.

Seijo-Bernandez und seine Frau sind Quereinsteiger. «Wir kommen aus der Tourismusbranche und wollten einmal etwas Neues probieren», sagt er. Die Arena steht. In den ersten Augustwochen wollen die beiden eröffnen. Bewilligungstechnisch gebe es noch kleinere formelle Hürden. Da hilft auch keine Laserkanone.



Juan Manuel Seijo-Bernandez ist Quereinsteiger und kommt eigentlich aus dem Tourismusbereich. Foto: Enzo Lopardo. Enzo Lopardo

Till Hirsekorn ist Lokalredaktor beim Landboten. Schwerpunktmässig berichtet er zu den Themen Bau, Verkehr, Gesundheit und Politik. Er hat an der Universität Zürich Allgemeine Geschichte, Politikwissenschaften und Europarecht studiert. Mehr Infos @tillhirsekorn

Fehler gefunden?Jetzt melden.