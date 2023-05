Strassenprojekt in Winterthur – In Töss soll der Bus bald im Rieter-Areal wenden Das bis zu 5 Millionen Franken teure Aufwertungspaket für die Klosterstrasse in Töss soll neue Bäume und Tempo 30 bringen. Die Bevölkerung darf mitreden. Michael Graf

Die Klosterstrasse in Töss. Rechts im Bild, wo sich die Einfahrt ins Rieter-Areal befindet, soll in Zukunft der Bus der Linie 1 wenden. Foto: Marc Dahinden

Das neue Hauptquartier von Rieter steht im Rohbau fertig und ist bereits jetzt der Blickfang am südlichen Stadteingang von Winterthur. Direkt davor, dort, wo die Klosterstrasse in die Zürcherstrasse mündet, befindet sich heute die Wendeschlaufe der Buslinie 1. Mit der geplanten Sanierung und Aufwertung der Klosterstrasse soll sich das ändern. Die Stadt Winterthur stellte am Freitag ihr Projekt vor.