EHCW verliert gegen Thurgau 1:5 – In Unterzahl ist es schwer, zu gewinnen Der EHCW kassiert auch im vierten Derby der Saison gegen Thurgau mit 1:5 eine Niederlage. Urs Kindhauser

Thurgaus Torhüter Bryan Rüegger wurde vom EHCW selten geprüft. Foto: Madeleine Schoder

Für den EHCW war in Weinfelden einmal mehr nichts zu holen. Er verlor gegen Thurgau zum elften Mal hintereinander. Mit 1:5 war die Niederlage vor knapp 900 Zuschauern in der Güttingersreuti diesmal klar, nachdem sich die Winterthurer in der letzten Begegnung vor Weihnachten mit 1:2 erst in der Verlängerung hatten geschlagen geben müssen.