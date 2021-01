Ausgangslage

Zuerst Verbier im Kanton Wallis, dann Wengen im Kanton Bern und jetzt St. Moritz im Kanton Graubünden: Die ansteckenderen Mutationen des Coronavirus aus Grossbritannien und Südafrika breiten sich in der Schweiz aus, knapp 300 wurden bisher gefunden. In Bremgarten im Kanton Bern wurden deshalb am Montag 120 Kinder in Quarantäne geschickt.

Auch in St. Moritz tauchte eine der Mutationen auf, dort aber jene aus Südafrika. Das Gesundheitsamt des Kantons Graubünden stellte zwei Fünf-Sterne-Hotels unter Quarantäne, wie die Staatskanzlei Graubünden bekanntgab. Darüber hinaus werden in St. Moritz die Schulen sowie die Skischulen bis auf weiteres geschlossen. (Lesen Sie zum Thema: Nach Ausbruch in St. Moritz wird der Ruf nach Tourismus-Lockdown laut)

Insgesamt wurden in der Schweiz bislang 297 Ansteckungen mit einer mutierten Form des Coronavirus bekannt, wie das BAG Keystone-SDA auf Anfrage mitteilte. 208 sind der britischen Variante zuzuordnen und 13 der südafrikanischen. Bei 76 Fällen kann nicht genau bestimmt werden, ob es sich um eine der beiden oder um eine andere Variante handelt. Am Freitag hatte das BAG noch 199 Ansteckungsfälle mit mutierten Viren gemeldet. (Lesen Sie dazu: Warum tauchen gerade immer mehr Corona-Mutationen auf?)

Mehr Impfwillige

Die Warnungen der Experten über die Gefahr einer erneuten Ausbreitung des Virus scheinen auch die Bereitschaft der Schweizerinnen und Schweizer erhöht zu haben, sich impfen zu lassen. Gemäss dem neuesten Corona-Monitor im Auftrag der SRG stieg der Anteil der Impfwilligen auf 41 Prozent, nach 16 Prozent im Oktober.

Unter über 65-Jährigen und in der italienischsprachigen Schweiz ist die Impf-Bereitschaft am höchsten. Leicht zurück – von 28 auf 24 Prozent – ging der Anteil jener, die keine Impfung wollen.

Auch die ersten Mitglieder des Bundesrats haben am Freitag eine Dosis der Corona-Impfung erhalten. (Lesen Sie dazu: Vertrauliche Aktion im Bundeshaus — Bundesrat lässt sich im Stillen impfen)