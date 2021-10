Regierungskrise in Österreich – In Wien wird schon gewettet: Wie lang hält sich Kurz? Nicht zum ersten Mal wird gegen Sebastian Kurz ermittelt. Doch diesmal wird es eng für ihn. Denn die Grünen, die mit dem Bundeskanzler und seiner ÖVP in einer Koalition sitzen, werden erkennbar nervös und rücken von ihm ab. Cathrin Kahlweit aus Wien

Getrübte Partnerschaft: Der grüne Vizekanzler Werner Kogler und Kanzler Sebastian Kurz bei einem gemeinsamen Auftritt am 3. Oktober. Foto: Herbert Neubauer (Keystone)

Am Donnerstag, als die Regierungskrise in Österreich Stunde um Stunde weiter eskalierte, stand nur noch die ÖVP felsenfest hinter ihrem Parteichef und Kanzler, zumindest offiziell. Die konservativen Ministerpräsidenten liessen wissen, das Land brauche eine stabile Regierung mit Sebastian Kurz an der Spitze; die Kabinettsmitglieder seiner Partei teilten mit: Wir halten zu Kurz. Nur die Parteiorganisationen kamen in ihrer Pressemitteilung nicht ohne das so oft schon strapazierte ÖVP-Narrativ aus, hier werde mal wieder versucht, mit konstruierten Vorwürfen einen «erfolgreichen Kanzler zu stürzen». Was interessant ist. Weil Kurz selbst die Erkenntnisse der Justiz, die ihn so sehr unter Druck setzen wie wohl kein Skandal vorher, gar nicht explizit abstreitet. Er sagt nur: Er habe damit nichts zu tun.