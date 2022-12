Start-up in einer Käserei – In Wildberg wird mit viel Handarbeit frischer Tofu hergestellt Die Produktion läuft seit drei Monaten, und das Start-up Yumetofu hat bereits namhafte Restaurants in Winterthur und Zürich als Abnehmer gefunden. Nicole Döbeli

Geraldine Prudencio Ordonez (links) und Yumemi Ito haben im Oktober mit der Produktion gestartet. Foto: Madeleine Schoder

Wer in Wildberg die Käserei sucht, die es hier seit hundert Jahren gibt, geht der Nase nach. Bis weit über den Parkplatz hinaus hängt der käsige Geruch in der Luft. Die Produktionsräume befinden sich im Untergeschoss eines Neubaus. Haarnetz auf, saubere, weisse Stiefel an, die Treppe hinunter und dann rechts: Hier liegen in einem wassergefüllten Metallbecken weisse Blöcke. Käse? Nein, Tofu.