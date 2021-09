Aufgefallen: Besondere Feuerwehreinsätze – In Winterthur brannten gleich zwei Velos Am Dienstag kam es zweimal zu einem aussergewöhnlichen Kleinbrand in Winterthur. Andrea Thurnherr

Am Dienstag rückte die Winterthurer Feuerwehr zu zwei Velobränden aus. Foto: Moritz Hager

Mitten auf einer Strasse in der Grüze steht am Dienstag um 18.38 Uhr ein Objekt stark in Flammen. Erst auf Nachfrage bei Schutz und Intervention Winterthur wird klar, um was es sich handelt: Ein Veloanhänger brennt. Wie und warum der Anhänger Feuer fing, ist noch unklar. Die Feuerwehr war mit vier Einsatzkräften vor Ort und konnte den kleinen Brand innert einer Stunde beseitigen.

Doch nicht nur ein Veloanhänger wurde von den Flammen zerstört. Nur 18 Stunden zuvor stand im Zentrum ein Velo aus unklaren Gründen in Flammen. Auch hier rückten um 0.25 drei Feierwehrleute mit einem Fahrzeug aus und konnten den Brand in gut 30 Minuten löschen.