Kantonsspital und Alterszentren – In Winterthur fällt die letzte Maskenpflicht Ab dem kommenden Montag gilt auch in den Spitälern und Heimen in der Stadt keine generelle Maskentragpflicht mehr. Das KSW nennt aber Ausnahmen. Thomas Münzel

Zwei Mitarbeiterinnen im Alterszentrum Brühlgut in Winterthur: Das Personal und Besuchende der städtischen Heime müssen ab Montag keine Maske mehr tragen. Archivfoto: Madeleine Schoder

Die Covid-Situation entspannt sich weiter. Deshalb folgt nun der nächste Schritt hin zur Normalisierung. Konkret: Am 30. Mai, also am kommenden Montag, wird die generelle Maskenpflicht in den Spitälern und Heimen offiziell aufgehoben. Wie ein Sprecher der Zürcher Gesundheitsdirektion gegenüber dem «Regionaljournal Zürich-Schaffhausen» von Radio SRF sagt, liegt die Verantwortung für den Schutz von Patientinnen und Patienten, Mitarbeitenden und Besuchenden dann wieder bei den Gesundheitsinstitutionen – wie vor der Pandemie.