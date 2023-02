Handball-Talent Liv Rusert – In Winterthur gehts weiter vorwärts Die 20-jährige Spielmacherin Liv Rusert bleibt weitere zwei Handball-Saisons bei Yellow Winterthur. Das gilt auch als Bestätigung der guten Entwicklung des Vereins. Urs Stanger

Im ersten Finalrundenspiel sorgte Liv Rusert gegen Kreuzlingen Sekunden vor Schluss für Yellows Ausgleich. Foto: Deuring Photography

Noch drei Sekunden auf der Uhr. Sie setzt zum Schlenzer an und versenkt den Ball in der Torecke. Ausgleich, einen Punkt gerettet. Dass Liv Rusert den entscheidenden Wurf nimmt, ist doppelt bemerkenswert. Erstens: Sie ist erst 20. Zweitens: «Ein Schlenzer gelingt mir nicht oft…», sagt sie selbst.

Dieses Tor zum 28:28 letzten Samstag in Yellows Heimspiel gegen Kreuzlingen, in einem Match, der wichtig ist für einen Platz im Playoff-Halbfinal, passt zur Entwicklung der Spielmacherin: «Ich möchte gerade in solchen Momenten immer mehr Verantwortung übernehmen. Nicht viel studieren und es einfach machen.» Vielleicht, so ergänzt sie, hätte es in diesem letzten Angriff mit der siebten Feldspielerin auch andere Optionen gegeben. Doch am Ende musste ein Entscheid fallen. Sie tat es und es ging auf. «Für ihr Alter macht sie es sehr gut. Sie hat auf diese Saison hin nochmals einen rechten Schritt gemacht», erklärt Yellow-Sportchef Matthias Müller.

«Vor ein paar Jahren wäre eine solche Spielerin nach zwei Saisons nach St. Gallen oder Nottwil weitergezogen.» Yellow-Sportchef Matthias Müller

Seit Sommer 2019 spielt Liv Rusert bei Yellow. Dass sie letzte Woche für weitere zwei Jahre unterschrieben hat, erachtet Müller als nicht selbstverständlich: «Vor ein paar Jahren wäre eine solche Spielerin nach zwei Saisons nach St. Gallen oder Nottwil weitergezogen. Dass sie jetzt bei uns bleibt, ist sehr erfreulich und ein gutes Zeichen.»

Ein Zeichen, dass es in Winterthur mit dem Frauen-Handball weiter vorwärts geht. Letzte Saison gelang Yellow der Schritt vom Dauergast der Abstiegsrunde hin zum Mitglied der Top 4 der höchsten Schweizer Liga. Der 4. Schlussrang war die beste Klassierung seit 2013. Für die laufende Meisterschaft wird mindestens ein Platz im Playoff-Halbfinal angepeilt. Trotz Schwankungen stimmt momentan der Kurs. Yellow war auf Rang 4 in die Finalrunde gestartet, zwischen Platz 3 und 6 liegen nur drei Punkte. «Wir müssen die wichtigen Spiele gegen unsere direkten Konkurrenten gewinnen», blickt Liv Rusert auf die verbleibenden neun Einsätze in der Finalrunde. «Im Playoff kann dann alles passieren.»

«Wir haben jetzt genügend Spielerinnen, die ihre Priorität auf Handball setzen.» Yellow-Spielmacherin Liv Rusert

Yellows Entwicklung lässt sich auch abseits der reinen Resultate belegen. «Die zusätzlichen Mittagstrainings bringen uns weiter», beschreibt Liv Rusert. «Wir haben jetzt genügend Spielerinnen, die ihre Priorität auf Handball setzen und neben Arbeit oder Studium Zeit für Spitzensport haben.» Sie selbst schloss letzten Sommer das Gymnasium ab. Nach einem Schnupperaufenthalt im Fachbereich Psychologie hat sie an der Universität Zürich mit dem Wirtschaftsstudium begonnen.

Noch immer wohnt sie bei den Eltern in Neerach. Dort ist sie aufgewachsen, dort befindet sich ihr privates Umfeld. «Irgendwann ziehe ich nach Zürich oder Winterthur.» Dann lebt sie näher bei Sport und Studium. Im HC Dietikon-Urdorf, wo ihr Vater spielte, hatte sie mit Handball begonnen; weiterhin hilft sie in Lagern ihres Stammclubs mit.

Die Basis aufbauen

Letztes Jahr gehörte sie zum Schweizer Team, das an die U20-WM in Slowenien auf dem 8. Rang abschloss. Zugleich endete Liv Ruserts Zeit in Nachwuchsauswahlen. Seither wurde sie für ein Stützpunkt-Training des A-Nationalteams aufgeboten, relativiert allerdings: «Es waren viele Leute dabei…» Auf der Position der Spielmacherin gebe es «viele Anwärterinnen». Was ihre Zukunft im Club-Handball angeht, legt sie sich nicht fest: «Ich kann nicht ausschliessen, dass ich mal ins Ausland will. Aber ich kann auch nicht ausschliessen, noch viele Jahre bei Yellow zu spielen.»

Damit Yellow längerfristig und nachhaltig vorne mithalten kann, brauchts weitere Talente ihres Formats. Letzten Sommer kamen zwei junge Schweizerinnen von Rekordmeister Brühl St. Gallen: Kreisläuferin Azra Hamiti, die am Samstag gegen Kreuzlingen auftrumpfte, und Linksaussen Nina Steiner. Ausserdem will man «die nächste Basis aufbauen», wie Sportchef Matthias Müller sagt. Das sind Spielerinnen aus der Region, die genügend Potenzial haben und bei Yellow Perspektiven sehen.

Premium League Infos einblenden Finalrunde: 1. Spono Eagles Nottwil 16/26. 2. Brühl St. Gallen 15/24. 3. HSC Kreuzlingen 15/15. 4. Yellow Winterthur 15/14. 5. HV Herzogenbuchsee 16/13. 6. GC Amicitia Zürich 15/12. – Top 4 in Playoff-Halbfinals. Samstag, 17 Uhr, Eulachhalle 2B: Yellow – Brühl.

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.