Apotheken in Winterthur – In Winterthur gibt es fast keine Grippeimpfungen mehr Vom vergeblichen Versuch, sich am Nationalen Grippeimpftag in der Stadt gegen die saisonale Grippe impfen zu lassen. Thomas Münzel

Impfen ohne Impfstoff? In manchen Apotheken in Winterthur gibt es bereits seit einigen Wochen keinen Grippeimpfstoff mehr. Foto: Marc Dahinden

Später Freitagnachmittag. Ich möchte mich in Winterthur gegen die saisonale Grippe impfen lassen. Der Bundesrat rät in diesem Jahr ja ganz besonders dazu. Denn im kommenden Corona-Winter sollen die Spitäler nicht auch noch durch die Einweisung vieler Grippekranker in Bedrängnis geraten.

Und es ist Nationaler Grippeimpftag. Dann sollte es ja eigentlich erst recht kein Problem sein, sich noch schnell in einer Apotheke impfen zu lassen. Sollte. In Wirklichkeit hatte ich längst keine Chance mehr. «Sie kommen einige Wochen zu spät», heisst es beispielsweise bei der Bahnhof-Apotheke. «Wie bitte? Es hiess doch, man solle sich erst im November impfen lassen, damit man so einen längeren Impfschutz habe.» Das sei im Prinzip schon richtig, versicherte man mir. Aber der Andrang sei halt in diesem Corona-Jahr aussergewöhnlich gross gewesen. Man habe jedoch eine grössere Nachbestellung gemacht. «Probieren Sie es im Dezember noch einmal.»