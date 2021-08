Flohmarkt in Winterthur – In Winterthur gibt es Kleider per Kilo In einer alten Sulzerhalle verkauft ein deutsches Start-up Vintage-Kleider zum Kilopreis. Das führt an der Kasse zu Überraschungen. Gregory von Ballmoos

In der Sulzerhalle werden Kleider zu Kilopreisen verkauft. Foto: Enzo Lopardo

Der Eingang: versteckt, durch eine schmale Tür, einen Gang entlang, an der Kasse vorbei, rein in eine alte Sulzerhalle. Lange ist es her, seit es in den Fabrikhallen direkt an der Zürcherstrasse gewuselt hatte. Mittlerweile wurden viele umgenutzt, zum Machtzentrum der Stadt oder zum Einkaufszentrums fürs Quartier.

Seit Donnerstag ist aber wieder Betrieb, zumindest in jener Halle an der Zürcherstrasse 41. Dort wird bis am Samstag täglich Secondhandmode verkauft – und zwar zum Kilopreis. An über 40 Kleiderständern reihen sich Hunderte Bluejeans bekannter Marken wie Levis, Jeansjacken und Hemden ebendieser und anderer nicht weniger bekannten Brands. Ein pink Paillettenkleid hängt hinter einer ganzen Stange Batik-T-Shirts. Der Kontrast zur ansonsten kargen Sulzerhalle könnte grösser nicht sein.