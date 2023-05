Seit Anfang Mai ist Christian Weber (59) als Sportchef des EHC Winterthur im Amt. Er erklärt, worauf bei der Zusammenstellung der neuen Mannschaft geachtet worden ist. Damit sie erfolgreicher spielt als in den letzten Jahren.

«Es braucht junge Spieler, aber eben auch erfahrene. Diesen Weg wollen wir in Winterthur gehen», erklärt Christian Weber.

Christian Weber, wie geht es Ihnen nach zehn Wochen Ferien in Thailand?

Es geht mir gut. Ich konnte mich sehr gut erholen, habe aber auch sehr viel Hockey geschaut und verfolgt, was in der NHL, in der National League und der Swiss League gelaufen ist. Für mich waren auch die Schweizer Länderspiele wichtig, denn ich habe als TV-Experte vor und während der WM noch einige Einsätze vor mir.