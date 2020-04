Tauben in Winterthur – In Winterthur müssen keine Tauben hungern Tierschutzorganisationen befürchten, dass Tauben in der jetzigen Zeit verhungern könnten. Der Taubenbeauftragte der Stadt gibt Entwarnung. Nina Thöny

Ein rares Gut in diesen Tagen: Essensreste für die Tauben. Foto: Marc Dahinden

Ältere Personen sollten nicht mehr raus, und auch sonst bleiben die Bänkli in der Stadt meist leer. Wo sonst die Brosamen von Sandwiches auf den Boden fallen, suchen die Tauben in Zeiten von Corona vergebens nach Essensresten. Das bereitet einigen Tierschützern Sorgen. Die Tauben würden kaum mehr Nahrung finden und drohten deshalb zu verhungern. Die Tierschutzorganisation Peta richtete Anfang April einen Appell an die Stadt Winterthur und 15 weitere Schweizer Städte: Sie sollen allfällige Tierfütterungsverbote aussetzen und örtliche Fütterungen organisieren.