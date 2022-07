Wegen Krieg in der Ukraine – In Winterthur wird kein Gas aus Russland mehr verwendet Seit dem 1. Juni stammt das beschaffte Erdgas in Winterthur vollständig aus westeuropäischen Staaten.

Das Gas in den Winterthurer Haushalten stammt nicht mehr aus Russland. Symbolfoto: Keystone

In der Stadt Winterthur wird seit dem 1. Juni ausschliesslich Erdgas verwendet, das aus Quellen in der Nordsee gefördert wird. Die Förderländer sind Norwegen, Holland und Grossbritannien. Stadtwerk komme mit dieser Massnahme einem Wunsch nach, der wegen des Krieges in der Ukraine vonseiten der Kundschaft laut geworden sei, teilt der Winterthurer Stadtrat am Freitag mit.

Stadtwerk nutze die Möglichkeit, sein Gas neu mittels Herkunftsnachweisen klar zu deklarieren. Durch den Kauf von Herkunftsnachweisen sei sichergestellt, dass die in Winterthur benötigte Gasmenge aus Quellen in der Nordsee stamme und ins internationale Gasnetz eingespeist werde.

Gemäss Angaben von Stadtwerk nutzen rund 7000 Haushalte (entspricht einem Anteil von etwa 13 Prozent) in Winterthur heute Gas zum Heizen, zur Aufbereitung von Warmwasser oder zum Kochen. Die Industrie nutzt den Energieträger als Prozessenergie.

Umstellung auf Ölheizungen bei Knappheit

Die Abkehr vom russischen Gas hat allerdings einen Haken: Wegen der «physikalischen Gegebenheiten im europäischen Gasnetz» könne nicht gewährleistet werden, dass bei einem Lieferunterbruch aus Russland genügend Erdgas in den europäischen Transportleitungen zur Verfügung steht.

Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung erarbeitete daher zusammen mit der Gasbranche und dem Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG) Massnahmen, die bei einem möglichen Engpass zur Anwendung kommen sollen. Einerseits, um den Gasbedarf zu reduzieren, andererseits, um anderweitige Lösungen für die Deckung des Bedarfs zu finden.

Eine der Massnahmen, um den Gasbedarf zu reduzieren, sei die temporäre Umstellung von Gas- auf Ölheizungen bei Anlagen, die sowohl mit Öl als auch mit Gas betrieben werden können.

Wie der Stadtrat mitteilt, würde dies den Gasbedarf in Winterthur um rund 20 Prozent reduzieren. Die Schweiz verfüge zwar nicht über grosse Gasspeicher, aber dafür über grössere Erdöl-Pflichtlager. Dadurch sei die Versorgungssicherheit mit Öl mittelfristig gewährleistet.

mst

