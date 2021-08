Der Extremsportler Infos einblenden

Stephan Siegrist (48) hat vom Festival International du Film Alpin des Diablerets die Auszeichnung «Le Mérite Alpin» für sein Lebenswerk erhalten. Er ist als Sohn eines Zimmermanns im Berner Mittelland aufgewachsen. Siegrist trat erst in die Fussstapfen seines Vaters, entschied sich dann aber für den Bergführerberuf. Seit seinem 26. Lebensjahr verdient er damit und als Profibergsteiger seinen Lebensunterhalt. Siegrist machte mit Erstbesteigungen auf allen Kontinenten von sich reden und erklomm mehr als vierzigmal über die Eigernordwand. Immer wieder spannt der Extremsportler Seile in schwindelerregenden Höhen und balanciert kaum gesichert darüber – etwa im Martinsloch im Glarnerland oder am Kilimandscharo. Siegrist lebt Ringgenberg BE, ist verheiratet und hat zwei Söhne. (pia)