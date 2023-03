Interview mit Nicolas Galladé – «In zehn Jahren hat Winterthur Probleme mit einer ‹Googlisierung›» Sozialstadtrat Nicolas Galladé (SP) zieht Bilanz zu einem Jahr Ukraine-Krieg und spart nicht mit Kritik am Bund. Im Interview warnt er auch, dass der wirtschaftlicher Fortschritt für Winterthur Gefahren birgt. Deborah von Wartburg

Stadtrat Nicolas Galladé (SP) glaubt nicht, dass höhere Löhne den Pflegenotstand beheben. Foto: Madeleine Schoder

Ein Jahr Ukraine-Krieg, steigende Flüchtlingszahlen, Trychler demonstrieren in Seegräben. Höchste Zeit, mit Sozialstadtrat Nicolas Galladé (SP) über die Asylpolitik von Winterthur zu sprechen. Doch nicht nur im Asylbereich ist viel los. Auch mit der regulären Sozialhilfe und in der Pflege vereint Nicolas Galladé in seinem Departement Bereiche, in denen grosse gesellschaftliche Probleme aufgefangen werden müssen. Wie Winterthur das macht und wo es harzt, verrät er im Interview.