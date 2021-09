«Dominik unter Strom» in Freienstein – «In zehn Jahren sind Verbrennungsmotoren Geschichte» Radiomoderator Dominik Widmer testete eine Woche lang verschiedene Elektrofahrzeuge. Er machte dabei auch halt bei der Firma Kyburz in Freienstein. Jan Andrin Stolz

Eine Woche lang testete Dominik Widmer Elektrofahrzeuge. Der «Microlino» (Bild) wird noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Foto: PD

Radio-24-Moderator Dominik Widmer reist im Rahmen der neuen «CH-Media»-Serie «Dominik unter Strom» eine Woche lang mit verschiedenen Elektrofahrzeugen durch die Schweiz. In der siebten und letzten Folge, die am 4. September unter anderem auf TeleZüri ausgestrahlt wird, macht er mit einem Porsche Taycan halt in Freienstein und unterhält sich über die Entsorgung von Batterien und die Zukunft der Elektromobilität.