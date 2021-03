Neues Testprogramm – In Zürcher Firmen gibt es jetzt kostenlose Corona-Tests Die Zürcher Regierung hat ein neues Testprogramm für die Wirtschaft erarbeitet: Angestellte sollen jede Woche einen Spucktest machen. Und bei einem negativen Ergebnis muss man nicht in Quarantäne. Kevin Brühlmann

Ein Mann macht einen Spucktest im Gemeindeschulhaus in Kilchberg. Foto: Moritz Hager

Ab sofort gibt es für Zürcher Firmen kostenlose Corona-Tests. «Ich danke allen Firmen, Institutionen und Personen, die sich regelmässig testen lassen und damit mithelfen, die Verbreitung von Covid-19 einzudämmen», sagt die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP). Zusammen mit Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) und Wirtschaftsverbänden hat Rickli ein neues Testprogramm gestartet, wie sie am Montag mitteilt.

Die Rede ist von sogenannten «repetitiven Tests»: Zürcher Unternehmen können bei einem neuen Programm des Kantons teilnehmen. Dabei sollen Arbeitnehmende wöchentlich am Arbeitsplatz getestet werden. Voraussetzung an der Teilnahme sind «mindestens vier testwillige Mitarbeitende». Zu einem Test verpflichtet darf niemand werden.

Der Hintergrund der Testoffensive: Um die Pandemie zu bekämpfen, hilft es, möglichst früh zu wissen, wenn sich jemand mit dem Virus infiziert hat. Nach Schätzung des Bundes geht die Corona-Übertragung bei mehr als der Hälfte der Personen ohne Symptome aus.

Angestellte werden von Quarantänepflicht befreit

Zwei Punkte haben die Vertreterinnen der Wirtschaft am repetitiven Testen überzeugt. Erstens die Kosten: Für Unternehmen ist die Sache gratis; Bund und Kantone kommen dafür auf. Zweitens: Arbeitnehmende mit einem negativen Testentscheid müssen nicht in Quarantäne. Sie können also weiter vor Ort arbeiten. Das sei für viele Betriebe essenziell, sagt Regine Sauter, FDP-Nationalrätin und Direktorin der Zürcher Handelskammer.

Für die Durchführung der Tests ist die Privatklinikgruppe Hirslanden zuständig. Der Zürcher Regierungsrat hat ihr den Zuschlag erteilt. Auch Schulen können am Testprogramm teilnehmen, bei ihnen sind aber die Gemeinden für die Anmeldung zuständig.

Konkret läuft das Massentesten wie folgt ab: Online kann man seine Firma für die Teilnahme am Testprogramm beantragen (hier geht es zur Anmeldung). Per E-Mail erhält man dann eine Bestätigung – und einen Link, der zur Seite «Together We Test» der Hirslanden führt. Diese Plattform ist zentral für die Massentests in den Firmen.

Jede Firma braucht eine Koordinatorin

Die Firma muss nun einen sogenannten «Pool Manager» bestimmen, also eine Person im Betrieb, die das Testen koordiniert (bei mehreren Filialen können auch mehrere Verantwortliche bestimmt werden). Diese Person registriert erst sich selbst online. Und dann ihre Mitarbeitenden. Anschliessend bestellt sie die Test-Kits. Diese werden wöchentlich geliefert. Es handelt sich um Spucktests. Nach der Lieferung verteilt die verantwortliche Person die Tests unter den Angestellten. Dann sammelt die Verantwortliche die Speichelproben ein und schickt sie per Post ins Labor.

Sollte ein Testergebnis positiv ausfallen, wird die entsprechende Angestellte automatisch benachrichtigt – denn sie wurde ja online registriert. Die infizierte Angestellte sowie alle Mitarbeitenden in ihrem näheren Arbeitsumfeld müssen daraufhin einen PCR-Test bei einer offiziellen Teststelle – Testcenter, Apotheke, Arztpraxis – machen. Bis das definitive Resultat des PCR-Tests vorliegt, was üblicherweise ein bis zwei Tage dauert, müssen die Betroffenen von Zuhause aus arbeiten. «Wenn dies nicht möglich ist, dürfen die Personen unter Einhaltung erhöhter Schutzmassnahmen [vor Ort] weiterarbeiten», heisst es bei der Gesundheitsdirektion. Wie bisher gilt aber: Fällt auch der PCR-Test positiv aus, muss man sich sofort in Isolation begeben.

Und wie sieht es mit dem Datenschutz aus, angesichts der riesigen Menge an persönlichen Informationen, die nun gesammelt wird? Die Daten, schreibt die Gesundheitsdirektion, «werden anonymisiert für den Kanton aufbereitet».

