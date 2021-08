Zu teuer, zu kompliziert: Der Regierungsrat will die Kapazität im Medizinstudium nicht weiter erhöhen. Man habe schon genug getan, findet er.

In Zürich gibt es keine zusätzlichen Studienplätze in Medizin

Das Interesse an der Hausarztmedizin ist unter den Studienabgängern in letzter Zeit etwas gestiegen.

Hausärzte in einer Einzelpraxis finden heute kaum mehr Nachfolgerinnen oder Nachfolger. Häufig verkaufen sie ihre Praxen deshalb an Firmen, welche die Ärztinnen und Ärzte dann direkt aus dem Ausland holen. Solche Praxisketten breiten sich rasant aus.

Nachdem diese Zeitung in einer Artikelserie die Entwicklung beleuchtet hatte, griffen mehrere Kantonsrätinnen und Kantonsräte das Thema auf. Sie haben Fragen und Forderungen an den Regierungsrat gestellt. Die stärkste: Janine Vannaz (Die Mitte) und Mitunterzeichnende von FDP, GLP, SVP und SP verlangen mit einer Motion zusätzliche Studienplätze in Humanmedizin, und zwar «mindestens im Umfang der letzten Anpassung».