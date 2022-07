Duzis mit dem Chef – In Zürcher Spitälern sagen sich jetzt alle Du Der Direktor des Kinderspitals führt das Du als Umgangsform ein: von der Putzkraft bis zum Chefarzt. In den meisten anderen Zürcher Unternehmen ist das längst normal. Lorenzo Petrò Susanne Anderegg

Die Abstimmung im Intranet des Kinderspitals ist eindeutig ausgefallen: 92 Prozent der Mitarbeitenden wollen alle ihre Kollegen und Kolleginnen im Unternehmen künftig mit Du ansprechen. Zwei Drittel, so hatte es Direktor Georg Schäppi angesagt, hätten gereicht, um der Du-Kultur im Unternehmen zum Durchbruch zu verhelfen. Du-Kultur heisst für Schäppi, dass sich die Mitarbeitenden über alle Berufsgruppen und Hierarchien hinweg «in der Regel» duzen. Der Kispi-Chef, per sofort für alle einfach Georg, verspricht sich dadurch eine offenere und zugänglichere Unternehmenskultur – und den Abbau von Hierarchien. Weit über die Hälfte des Personals hatte an der Umfrage teilgenommen, über die CH-Media zuerst berichtete.