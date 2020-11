Angerichtet: Essen testen – Indisches Restaurant wirbt um Kunden in Winterthur Kann das indische Essen aus Elgg mithalten? Wir bestellen bei Chilindia. Nicole Döbeli

Lamm-Korma, Reis, Sööseli, Butter-Naan, Paneer-Pakora und Samosa: Chilindia machte uns satt und zufrieden. Foto: Nicole Döbeli

Als wir noch diskutieren, wo wir denn bestellen sollen, finden wir den Flyer von Chilindia im Briefkasten. Das indische Restaurant wurde vor einigen Monaten an der Bahnhofstrasse in Elgg eröffnet und will nun den Markt auf Winterthur ausdehnen. Herausforderung angenommen.

Die erste Hürde nimmt das Essen bei der Lieferung: Es kommt pünktlich und ist immer noch warm, obwohl es einige Kilometer hinter sich hat. Zudem wurden grosszügig verschiedene Saucen und eine Portion Gratis-Milchreis zum Dessert beigepackt. Das wirkt sympathisch.

Die Samosas (9.90 Fr.) sind gross, handgemacht, schmecken kartoffelig mit leichten Gewürznoten. Zusammen mit den süsssauren Saucen und der überraschend scharfen Minz-Joghurt-Sauce machen sie uns sehr zufrieden. Auf die Paneer-Pakora (9.90 Fr.) würden wir in der nächsten Bestellung verzichten, sie sind leider nicht mehr knusprig und schmecken nach wenig.

Der Flyer aus Elgg, der in unserem Winterthurer Briefkasten auftauchte. Foto: Nicole Döbeli

Die zwei Currys überzeugen uns hingegen beide sehr: Das Lamm-Korma (28 Fr.) kommt an einer wunderbar cremig-rahmigen Sauce mit viel Kardamom und wird mit dem Butter-Naan (5.50 Fr.) ratzeputz aufgetunkt. Das Lamm ist zart geschmort und die Portion Safranreis dazu wiederum sehr grosszügig.

Auch der Pangasius, der im Goa-Fisch-Curry (28.90 Fr.) in Kokosmilch gekocht wird, ist perfekt in der Konsistenz, und die Sauce gefällt uns mit ihrer Tomatennote und einer leichten Schärfe.

Danach sind wir absolut satt, aber wer sagt schon Nein zu Gratis-Dessert! Der Milchreis ist mit Rosinen und Orangenzesten gekocht, etwas sehr süss, aber das passt zu den kräftigen Aromen des restlichen Menüs.

Fazit: Wer Abwechslung zu den indischen Küchen Winterthurs sucht, kann in Elgg vielleicht neue, aber sicher gekonnt gekochte Gerichte entdecken.