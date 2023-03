Wirtschaft in Winterthur – Inflation bremst Autoneum aus Der Automobilzulieferer machte letztes Jahr fast zwei Drittel weniger Gewinn. Die Gründe seien Engpässe in der Versorgungskette, der Ukraine-Krieg und der Corona-Lockdown in China. Deborah von Wartburg

Der Verwaltungsrat von Autoneum schlägt vor, auf eine Dividende zu verzichten. Foto: Enzo Lopardo

Der Automobilzulieferer Autoneum mit Sitz in Winterthur hat im Geschäftsjahr 2022 deutlich weniger Gewinn erwirtschaftet. Der Reingewinn mit 10,9 Millionen Franken war fast zwei Drittel tiefer als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der operative Gewinn sank um 38 Prozent auf 35,4 Millionen, die Marge von 3,4 Prozent auf tiefe 2 Prozent.



Der Verwaltungsrat beantragt wegen des tieferen Ergebnisses einen Verzicht auf eine Dividende. Im Vorjahr wurden noch 1.50 Franken pro Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet.