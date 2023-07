Stadt Illnau-Effretikon – Infoveranstaltung zur neuen Alterssiedlung Gupfen Baugenossenschaft plant in Illnau bezahlbaren Wohnraum für Senioren. Almut Berger

Die Genossenschaft Sonnenbühl und die Stadt Illnau-Effretikon laden am Freitag, 14. Juli, von 16 bis 19 Uhr zur Informationsveranstaltung «Wohnen 60 plus Gupfen Illnau» im Hotzehuus in Illnau ein. Die gemeinnützige Baugenossenschaft will an der Effretikonerstrasse 6 in Unterillnau attraktiven und bezahlbaren Wohnraum für Senioren verwirklichen.

Neben dem unter Heimatschutz stehenden Bauernhaus sind 47 Wohnungen, zwei Pflegewohngruppen für 22 Menschen, ein Entlastungsangebot für Angehörige sowie ein Detailhandelladen geplant. Vorgestellt werden die Projektentwicklung, der Gestaltungsplan sowie das Wohn- und Pflegekonzept. Anschliessend findet ein Apéro statt.



Almut Berger ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur. Mehr Infos

