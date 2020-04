Internetanbieter aus Winterthur erhält recht – Init7 muss Swisscom-Rechnung nicht bezahlen Die Swisscom verlangte vom lokalen Internetunternehmen für den Datenaustausch eine halbe Million Franken. David Herter

Laut Init7 muss der Preis für den Datenaustausch bei null oder nahezu null liegen. Foto: Keystone

Für den Austausch von Daten hatte die Swisscom dem Winterthurer Internetunternehmen Init7 vor acht Jahren 550’000 Franken in Rechnung gestellt. Dagegen beschwerte sich Init7 und verlangte von der Swisscom die Fortführung eines kurz zuvor geschlossenen Durchleitungsvertrags. In dem Vertrag war festgelegt worden, dass jeder am Datenaustausch beteiligte Partner die Ausgaben selbst trägt.