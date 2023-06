Gemeinde Wildberg – Initiative will neue Mobilfunkantennen mitten in Dörfern verbieten Cornelia Lehmann hat eine Einzelinitiative eingereicht. Der Gemeinderat hat diese geprüft und für gültig erklärt. Rafael Rohner

Die Gemeindeversammlung in Wildberg wird über eine weitere Einzelinitiative entscheiden können. Initiantin Cornelia Lehmann fordert, dass das Errichten von Mobilfunkantennen in den Kernzonen der Dörfer Ehrikon, Wildberg und Schalchen verboten wird. Der Gemeinderat hat die Initiative auf formelle und inhaltliche Aspekte geprüft, wie er in einer Mitteilung schreibt. So dürfe diese beispielsweise nicht gegen übergeordnetes Recht verstossen, irreführend sein oder offensichtlich nicht durchführbar sein. Aus Sicht des Gemeinderats würden die Kriterien für eine Initiative erfüllt, sie werde somit für gültig erklärt.