Gleich zwei aktuelle Waffeninitiativen Infos einblenden

Während die Korrekturinitiative erst noch im Parlament beraten werden muss, kommt die 2018 eingereichte Volksinitiative für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten am 29. November an die Urne. Sie will die Finanzierung von Kriegsmaterialherstellern stark eindämmen. Die Korrekturinitiative hat den Export von Rüstungsgütern im Visier: Sie fordert zwar kein absolutes Verbot von Kriegsmaterialexporten, sie verlangt aber, dass keine Schweizer Waffen in Länder exportiert werden dürfen, die die Menschenrechte systematisch und schwerwiegend verletzen, oder in ein Land, das in einen Konflikt verwickelt ist. Der Bundesrat hat zwei mögliche Varianten als Gegenvorschläge lanciert. Die schärfere der beiden stiess in der Vernehmlassung auf mehr Gehör. Jetzt muss sich die Landesregierung entscheiden, mit welcher davon sie in die parlamentarische Debatte geht. (gr)