Verkehr in Wiesendangen – Initiative zu längerer Parkdauer klar abgelehnt Ein Wiesendanger verlangte, dass Autos eine Woche lang auf den öffentlichen Parkfeldern stehen dürfen. Die Gemeindeversammlung war aber anderer Meinung. Jonas Gabrieli

Auf den Parkfeldern in Wiesendangen darf auch künftig maximal während 48 Stunden parkiert werden. Foto: Madeleine Schoder

Sieben Tage lang das Auto oder den Anhänger auf den öffentlichen Parkplätzen parkieren. Das forderte Andreas Faust aus Wiesendangen. In seiner eingereichten Einzelinitiative argumentierte er mit der Sicherheit: Die parkierten Autos seien natürliche Hindernisse, die in den 30er-Zonen zum Abbremsen zwängen. Der Gemeinderat empfahl, die Initiative abzulehnen. Das geschah an der Versammlung vom Montagabend dann auch deutlich. Von den 155 anwesenden Stimmberechtigten unterstützten nur fünf Personen das Anliegen.