Gemeindeversammlung Altikon – Initiative zu weniger sichtbaren Parkplätzen scheitert klar Ein ehemaliger Architekt wollte das Dorfbild vor zu vielen parkierten Autos schützen. Sein Anliegen scheiterte, doch schon bald könnte er es wieder einbringen. Jonas Gabrieli

Das Dorf Altikon aus der Luft fotografiert. Foto: Madeleine Schoder

An der Gemeindeversammlung in Altikon vom Montagabend stellten sich die 45 anwesenden Stimmberechtigten bei allen Traktanden hinter den Gemeinderat, wie Gemeindeschreiber Peter Kägi auf Anfrage mitteilt. Neben Sanierungskrediten für Wasserleitungen, eine Strasse, ein Abwasserpumpwerk sowie der Jahresrechnung stand vor allem ein Traktandum im Zentrum.

Im Vorfeld hatte der ehemalige Architekt Markus Soller eine Einzelinitiative eingereicht. Er wollte das Dorfbild von Altikon bewahren, indem er weniger sichtbare Parkplätze in der Bau- und Zonenordnung (BZO) festschreiben lassen wollte. Der Gemeinderat hatte sich im Vorfeld jedoch dagegen ausgesprochen, weil er im nächsten Jahr die BZO in Absprache mit den Nachbargemeinden Dinhard, Ellikon an der Thur und Rickenbach anpassen will. Hintergrund ist das Projekt Ader: Vier Gemeinden planen eine verstärkte Zusammenarbeit mit einem gemeinsamen Bauamt sowie Werkhof.

Die Versammlung versenkte den Vorstoss von Soller nach einer kurzen Diskussion mit 39 Nein-Stimmen klar. Nur 6 Stimmberechtigte waren dafür, wie Gemeindeschreiber Kägi sagt. Allerdings ist eine BZO-Revision eine Sache, die mehrere Jahre dauert. Dabei kann auch die Öffentlichkeit Vorschläge einbringen, die dann vom Kanton auf ihre Umsetzbarkeit vorgeprüft werden.

