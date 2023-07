Gemeinde Elsau – Initiative zur Verkleinerung des Gemeinderats Eine Initiative verlangt, dass der Elsauer Gemeinderat von sieben auf fünf Mitglieder reduziert werden soll. Nicole Döbeli

Der ehemalige Schulpräsident von Elsau-Schlatt, Roman Arnold, hat in Elsau eine Einzelinitiative eingereicht. Laut Mitteilung der Gemeinde verlangt diese, dass die Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates von sieben auf fünf reduziert werde. Der Gemeinderat hat die Gültigkeit der Initiative festgestellt. Die Stimmberechtigten von Elsau werden am 19. November 2023 an der Urne darüber befinden.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

