Kolumne Lomo – Innerfamiliärer Geheimcode Wie aus einem Einkaufs-Planungsfehler und einer knapp bemessenen Portion Spaghetti ein Schibboleth entstand. Johannes Binotto

Zu wenig Spaghetti? Einfach warten, bis sich das Sättigungsgefühl einstellt. Foto: Keystone

Schibboleth – so nennt man im Hebräischen jenes Geheim- oder Codewort, an dem man sofort erkennt, woher das Gegenüber kommt. Als Schibboleth fungieren auch die Fachbegriffe unter Wissenschaftlern, an denen sich das jeweilige Fachgebiet ablesen lässt. Aber auch scheinbar ganz unscheinbare Worte können innerhalb einer Gruppe zum Schibboleth werden.

«Nur ein paar einsame alte Kekse als Dessert?»

Bei uns zu Hause zum Beispiel hat sich das für Aussenstehende eher trocken klingende «Sättigungsgefühl» zum geflügelten Begriff und familieninternen Schibboleth entwickelt. Ich weiss auch noch genau, was der ursprüngliche Anlass war, und zwar gab es aufgrund eines Einkaufs-Planungsfehlers meinerseits zum Abendessen eine reichlich knapp berechnete Portion Spaghetti mit Sauce, und als ich traurig auf meinen bereits leer gegessenen Teller starrte, während mein Magen immer noch knurrte, meinte meine Frau zu mir, ich müsse halt jetzt noch etwas warten, bis sich das Sättigungsgefühl eingestellt habe, denn dieses sei ja sowieso immer etwas verzögert, und oft würden wir ja deswegen ohnehin zu schnell und mithin zu viel essen.

Das war zwar lieb gemeint von meiner Gattin, und ihre Überlegungen stimmten natürlich auch allesamt, nur mein Magen wollte sich offenbar davon nicht überzeugen lassen, denn so lange ich auch am Küchentisch auf das Sättigungsgefühl wartete, es kam einfach nicht. Aber immerhin mussten wir alle sehr lachen und seitdem ist «Sättigungsgefühl» unser familiäres Codewort für alle Situationen, in denen es eher knausrig zugeht. Nur ein paar einsame alte Kekse als Dessert? Reis mit nichts als Beilage ausser Sojasauce. Keine Milch im Kühlschrank für die Frühstücksflocken? Dann heissts halt warten aufs Sättigungsgefühl!

Aber auch jenseits des Kulinarischen kann der Begriff vielseitig angewendet werden. Wenn ich zum Beispiel bei einem Apéro mit jemandem spreche, der auf jeden noch so engagierten Konversationsversuch meinerseits nur mit einem sparsamen «Soso?» reagiert und auch sonst mit der eigenen Herzlichkeit umgeht, als wäre sie radioaktives Material, dann murmle ich manchmal ganz ohne es zu wollen «Sättigungsgefühl». Zum Glück versteht das Gegenüber das Schibboleth nicht und reicht mir stattdessen ein Stück Kohlrabi mit Joghurtdipp.