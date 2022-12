Auto-Diebe in Zürich unterwegs – Innert Minuten ist der Katalysator weg Wer einen Opel Astra, VW Polo oder Toyota Prius fährt, muss sich hüten: Die Abgasfilter dieser Autos sind zurzeit begehrtes Diebesgut. Das hat vor allem einen Grund. Sascha Britsko

Zwei Schrauben lösen und ein Rohr durchsägen: Schon ist der Katalysator abmontiert. Foto: Urs Jaudas

Als Julia S. Ende Oktober ihren Toyota Prius startete, traute sie ihren Ohren nicht. «Mein Auto klang plötzlich wie eine Harley Davidson», erinnert sich die 36-Jährige. Ihre erste Vermutung: Der Auspuff muss kaputt sein. Warum sonst würde der leise Hybrid so seltsam laut klingen? Also rief Julia S. den Pannendienst und liess ihr Auto abschleppen. In der Werkstatt kam dann die grosse Überraschung: Der Katalysator fehlte.