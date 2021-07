Vertrag vorzeitig aufgelöst – Innocent Emeghara verlässt den FC Winterthur Der FC Winterthur und Stürmer Innocent Emeghara haben den laufenden Vertrag per sofort aufgelöst. Es habe nicht mehr zusammengepasst, schreibt der FCW.

Stürmer Innocent Emeghara verlässt den FC Winterthur. Foto: PD

Der ehemalige Schweizer Internationale Innocent Emeghara und der FC Winterthur gehen getrennte Wege. Die beiden Parteien haben im gegenseitigen Einvernehmen den bis 2022 gültigen Vertrag vorzeitig aufgelöst, teilt der Verein mit.

Emeghara, der seine Profikarriere in Winterthur lanciert hatte, war im letzten Herbst zum FCW zurückgekehrt, blieb aber mit seinen Leistungen unter den Erwartungen. Nach zehn Monaten, 15 Einsätzen und einem Tor haben sich die sportliche Leitung und der Spieler am Wochenende zusammengesetzt und kamen zum Schluss, dass eine Trennung im Guten die beste Lösung sei. Es habe leider nicht zusammengepasst, heisst es in der Mitteilung weiter.



