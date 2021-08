Schnupperkurs in Winterthur – Ins Albani, um etwas Sackgeld zu verdienen Kulturbetriebe in Winterthur bilden im September erneut Jugendliche aus. Diese können anschliessend in den Betrieben mitarbeiten David Herter

Einen Saal einrichten oder Putzen helfen: Pro Stunde Mitarbeit erhalten die Jugendlichen einige Franken Sackgeld. Foto: Enzo Lopardo

Sechs Kulturbetriebe aus Winterthur suchen gemeinsam Nachwuchs. Nicht als Kundinnen oder Kunden, sondern als Hilfsarbeiterinnen und -arbeiter. Im September bieten die Betriebe halbtägige Schnupperkurse für Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren an: Beteiligt sind der Albani Musik Club, das Kulturzentrum Alte Kaserne, das Casinotheater, das Kunst Museum Winterthur und das Musikkollegium Winterthur sowie das Salzhaus.

In den Kursen erhalten die Jugendlichen Einblick hinter die Kulissen. Sie lernen das Angebot der Kulturbetriebe kennen und die Aufgaben, die erledigt werden müssen, bevor ein Konzert, eine Ballettaufführung oder eine Kunstausstellung eröffnet werden kann. Wer am Schnupperkurs teilnimmt, kann danach in einem der Betriebe ein Sackgeld verdienen.