Gastronomie in der Region Winterthur – Ins Hotel, um fein essen zu gehen Hotels dürfen ihre Gäste im Lockdown bewirten. Am Valentinswochenende machen davon auch Hoteliers aus der Region Gebrauch. Eine Wirtefamilie setzt indes auf Wohnmobile. Nina Thöny

Weiss gedeckt: Hotels dürfen ihre Gäste auch im Lockdown bekochen. Foto: Keystone

Innert einer Woche waren alle Zimmer ausgebucht, 15 insgesamt. Die Sonne Seuzach, Hotel und Restaurant in einem, bietet am kommenden Samstag ein Übernachtungsspecial zum Valentinstag an: Willkommensdrink, 5-Gang-Gala-Dinner, Übernachtung und Brunch für 200 Franken pro Person. Geschäftsleiterin Brigitte Zemp sagt: «Das Bedürfnis der Leute ist gross, wieder einmal auswärts essen zu gehen, sich einfach hinzusetzen und zu geniessen.»

«Romantisches Valentinstags-Dinner – nur bei uns!», wirbt auch das Park Hotel Winterthur in seinem aktuellen Newsletter. Hier beinhaltet das Paket ein 4-Gang-Menü im dazugehörigen Restaurant Bloom, eine Übernachtung im dekorierten Zimmer und Frühstück, ab 298 Franken für zwei Personen. Ausgebucht werde das Haus trotz des Angebots sicher nicht, ist Direktor Philipp Albrecht überzeugt. Anfang Woche waren für Freitag und Samstag je knapp ein Drittel der insgesamt 73 Zimmer reserviert.