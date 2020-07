Social Media in Winterthur – Instagram nimmt «szene_ish_winti» vom Netz Der Social-Media-Kanal, der teils grenzwertige Videos zeigt, ist gelöscht - und der Nachfolge-Account schon online. Till Hirsekorn

Solche und andere Stunts mit Stadtbus zeigte «szene_ish_winti» auf seinem Instagram-Kanal, der inzwischen gelöscht ist.

«Betrunken am Bahnhof - und 5000 sehen zu»: So titelte der Landbote zum Instagram-Kanal eines Winterthurers, der auf «szene_ish_winti» Videos zeigte, auf denen Unbekannte sich mit einem Skateboard oder eine Stuhl an einen Stadtbus hängten, Polizeieinsätze zu sehen sind oder Betrunkene am Hauptbahnhof. Er wolle die «spezielle Seite der Stadt» zeigen, meinte der zwischen 18 und 23 Jahre alte Instagramer auf Anfrage, der rund 5000 Follower zählte.

Zürich und Winterthur weg, Basel bleibt

Ähnliche Seiten gibt es auch aus Zürich und Basel. Diejengen aus Winterthur und Zürich hat der Facebook-Konzern, zu dem Instagram gehört, nun gelöscht. Das berichtet der Tages-Anzeiger. Die Betreiber hätten die Nutzungsbedingungen und Gemeinschaftsrichtlinien verletzt. Gegenüber dem TA sagt der Betreiber von «szene_ish_winti», er bedauere, dass sein Account geschlossen wurde. Er habe die Leute unterhalten und zum Lachen bringen wollen: «Unfair ist, dass der Basler Account weiter existiert. Der zeigt viel Schlimmeres als wir hier in Zürich.» Er wolle «Winti» promoten und provoziere auch gerne. «Sonst wird es langweilig.»

«szene_ish_winti_2» schon online

Die Stadtpolizei Winterthur hat ein Verfahren eröffnet. Zum Straftatbestand sage man aus ermittlungstaktischen Gründen.

Der Nachfolge-Account ist bereits eröffnet: «szene_ish_winti_2», mit rund 720 Followern. Kommentar: «Original ish vo de Bulle abgnoh worde.»