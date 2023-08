Kurz vor Beginn der neuen Meisterschaft vermeldet die Pfadi Winterthur Handball AG in einem Communiqué fürs erste Geschäftsjahr einen «erheblichen Verlust». Verwaltungsratspräsident Jan Schoch nimmt Stellung.

«Wie konnte so etwas passieren, Jan Schoch?»

VR-Präsident Jan Schoch, hier im August an der Generalversammlung des Vereins Pfadi Winterthur, appelliert an eine breite Unterstützung.

Herr Schoch, im Frühjahr 2019 konnte Pfadi mit viel Support aus weiten Kreisen den finanziellen Kollaps abwenden. Jetzt schliesst das erste Geschäftsjahr der Pfadi AG «mit einem erheblichen Verlust» ab. Wie konnte so etwas passieren?

Die wichtigste Aussage ist folgende: Wir müssen immer das Gesamte anschauen, und das ist Pfadi Winterthur Handball – mit den tollen Junioren, Trainern, Staff und vielen Helfern und nun neu der AG, in der unsere NLA-Spieler seit einem Jahr unter Vertrag sind. Die Pfadi Winterthur Handball AG musste bereits ein negatives Budget von 530’000 Franken im ersten Geschäftsjahr mit auf die neue Reise nehmen. Dies war uns im Verwaltungsrat und allen bekannt, denn das strukturelle Defizit ist seit Jahren vorhanden. Wir hatten zum Ziel, den Verlust auf 200’000 Franken zu reduzieren – was uns aber leider trotz riesigem Effort von allen nicht gelungen ist. Wir haben immer kommuniziert, dass es ein bis drei Jahre braucht, um das strukturelle Defizit in den Griff zu bekommen.