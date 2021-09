Kein Markt in Islikon – Isliker «Härbscht-Märt» nun doch ganz abgesagt Erst hiess es, der Markt könne ohne Chilbi durchgeführt werden, nun müssen ihn die Organisatoren ganz absagen. Nicole Döbeli

Der «Härbscht-Märt» in Islikon wartet jeweils mit verschiedenen Attraktionen auf. Foto: PD

Nachdem der traditionelle «Härbscht-Märt» 2020 hat abgesagt werden müssen, sollte er 2021 in einer abgespeckten Version stattfinden – ohne Festzelte, Märt-Bahn und Guggenmusik. Die Organisatoren erhofften sich, den Anlass am letzten Septemberwochenende so ohne Zertifikatspflicht durchführen zu können. Doch daraus wird nun nichts: «Wir mussten schweren Herzens entscheiden, den diesjährigen ‹Härbscht-Märt› abzusagen. Wir und die Gemeinde Gachnang bedauern diesen Schritt sehr», teilt das Organisationskomitee mit.

Es habe diverse Abklärungen und Rücksprachen mit der Gemeinde Gachnang und den zuständigen Behörden des Kantons Thurgau gegeben. Die aktuelle Situation lasse aber keine andere Entscheidung zu. «Wir hoffen, im nächsten Jahr wieder unseren traditionellen Märt mit allen gewohnten Attraktionen und Festzelten durchführen zu können.»

