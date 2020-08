Baustelle in Ellikon an der Thur – Islikonerstrasse komplett gesperrt Für mehrere Tage ist die Islikonerstrasse nicht mehr befahrbar. Gabriele Spiller

In Ellikon an der Thur wird eine Strasse gesperrt, um den Belag einzubauen. Symbolbild: Marc Dahinden

In Ellikon an der Thur wird seit dem 20. April die Islikonerstrasse erneuert. Die Arbeiten stehen jetzt vor dem Abschluss, was eine Vollsperrung erfordert, um die Einbauqualität des Belags zu gewährleisten, wie das kantonale Tiefbauamt mitteilt. Auch die Verkehrs- und Arbeitssicherheit bedingt, dass der ganze Strassenabschnitt von Dienstag, 18. August, 3 Uhr, bis Montag, 7. September, 5 Uhr, für sämtlichen Verkehr vollständig gesperrt wird.