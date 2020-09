Coronavirus in Elgg – Isolation und Quarantäne haben gewirkt Nachdem sich fünf Bewohner und fünf Mitarbeitende vor rund zwei Wochen mit dem Coronavirus angesteckt hatten, ist das Pflegezentrum Eulachtal ab morgen wieder für Besucher offen. Nadja Ehrbar

Das Pflegezentrum Eulachtal in Elgg war in den letzten Wochen für Besucher geschlossen. Foto: Archiv Landbote

Im Pflegezentrum in Elgg, dem Hauptstandort der Pflege Eulachtal, ist wieder Normalität eingekehrt. Ab morgen Samstag sind Besuche wieder möglich. Dies teilt Direktorin Maria Hofer-Fausch per Communiqué mit. Nachdem vor gut zwei Wochen fünf Bewohner und fünf Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ist es in der Zwischenzeit zu keinen weiteren Ansteckungen gekommen.