Omikron breitet sich aus – Israel driftet in Richtung Herdenimmunität Die Zahl der Corona-Infektionen steigt rasant. Die Regierung verzichtet auf harsche Gegenmassnahmen und setzt auf den Schutz vor schweren Verläufen durch Impfungen. Peter Münch aus Tel Aviv

Bislang liegen nur gut 100 Patienten in Israel mit einer schweren Corona-Erkrankung im Spital: Booster-Impfung in der Stadt Ramat Gan nahe Tel Aviv. Foto: AFP

Die Omikron-Variante führt in Israel zu rasant ansteigenden Infektionszahlen. Ein führender Gesundheitsberater der Regierung hat bereits errechnet, dass sich innerhalb der nächsten drei Wochen jeder dritte Israeli mit dem Coronavirus infizieren könnte. Im Gesundheitsministerium scheint man nun darauf zu hoffen, dass auf diesem Weg die Herdenimmunität erreicht werden könnte. Um die negativen Folgen abzufedern, ist zu Wochenbeginn die vierte Impfung für alle über Sechzigjährigen freigegeben worden.

Die Warnungen von Premierminister Naftali Bennett waren in den vergangenen Tagen immer eindringlicher geworden. Von einem «Sturm» sprach er oder einem «Tsunami», der sich vor Israel aufbaue. Am Sonntagabend dann verkündete er in einer zur besten Sendezeit live im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz: «Die Welle ist angekommen, und nichts kann das noch verhindern.» Als Ziel seiner Politik gab er aus, «das Wirtschaftsleben so weit wie möglich funktionsfähig zu halten und dabei die Schwächsten so gut wie möglich zu schützen». In der Praxis ist das eine Absage an strikte Einschränkungen oder gar einen Lockdown.