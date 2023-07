Proteste gegen Justizreform – In Israel wächst die Angst vor unkontrollier­barem Chaos Die Regierung in Israel treibt Teile der Justizreform voran, die Protestbewegung reagiert mit landesweiten Blockaden und Störaktionen. Auslöser war eine nächtliche Abstimmung im Parlament. Peter Münch aus Tel Aviv

Proteste gegen die Regierung am Ben-Gurion-Flughafen nahe der israelischen Stadt Lod. Foto: Jack Guez (AFP)

Wütende Aufmärsche, landesweite Strassenblockaden und eine Massendemonstration am Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv: In Israel hat die Konfrontation zwischen der rechts-religiösen Regierung von Premierminister Benjamin Netanyahu und der Protestbewegung am Dienstag einen neuen Höhepunkt erreicht. Auslöser war eine nächtliche Abstimmung im Parlament, mit der ein Teil der seit Monaten umkämpften Justizreform vorangebracht wurde. Die Gegner reagierten darauf mit einem «Tag der Störung», der überall im Land heftige Wellen auslöste. Nach ergebnislosen monatelangen Kompromissverhandlungen droht Israel nun eine weitere gesellschaftliche Spaltung.