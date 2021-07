Pegasus-Affäre – Israels Regierung ist zum «Paten» der Cyber-Industrie geworden Hat Israel aus politischem Interesse zweifelhafte Exporte von Überwachungssoftware erlaubt? Als gesichert gilt, dass die Regierung einen genauen Überblick über die Kunden der Firma NSO Group hat. Georg Mascolo, Peter Münch

Die israelische NSO Group hält die Kunden geheim: NSO-Sitz in der Arava-Wüste. Foto: Jack Guez (AFP)

Der Begriff «militärisch-industrieller Komplex» ist seit Jahrzehnten populär – der «geheimdienstlich-industrielle Komplex» hat dagegen viel weniger Aufmerksamkeit erregt. Zu Unrecht, denn dieser Komplex trägt geradezu symbiotische Züge. Ganz besonders dann, wenn es um elektronische Überwachung geht.

In den USA bekam das Militär schon 1919 von Western Union tagtäglich Kopien aller Telegramme, die es sehen wollte. In den Sechzigerjahren erschienen bei Kommunikationsunternehmen während der Nachtschicht Kuriere der NSA und sammelten Disketten ein. Einer der weltweit grössten Exporteure von Verschlüsselungstechnik, die Schweizer Crypto AG, gehörte in Wahrheit lange der CIA und dem BND. Zuletzt belegten die Unterlagen des Whistleblowers Edward Snowden, wie eng US-Geheimdienste und das Silicon Valley lange kooperierten.