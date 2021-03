Wie steht es um Burgeners Verkaufsabsichten?

Meine Aufgabe ist, dass der Verein gesund ist und langfristig überlebt. Solange ich hier am Drücker bin, werde ich die Kontrolle darüber haben. Aber ich bin offen, wenn Investoren kommen - sofern ich die Kontrolle habe. Wenn ich es abgebe, dann muss es in Basler Hände übergeben. Konkreter wird Burgener nicht: «Ich halte mich an Vertraulichkeiten.» Aber: Es werde in den nächsten Tagen Neuigkeiten geben.