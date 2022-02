Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Ist das die längste Wäscheleine der Welt? 1998 wurde in Winterthur eine 1462,45 Meter lange Wäscheleine aufgehängt. Es ist unklar, wieso. Nicole Döbeli

2085 Badekleider an einer 1462,45 Meter langen Wäscheleine, unbekannter Anlass, 1998. Eines von über 65’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Marc Dahinden (Bildarchiv.winterthur.ch)

Wer weiss mehr? Seit bald zwei Jahren stellt die Sammlung Winterthur an dieser Stelle ein Bild aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken vor und erzählt eine kleine Geschichte dazu. Bei über 65'000 Bildern, die im Online-Bildarchiv zugänglich sind, gehen uns die Ideen so schnell nicht aus. Doch es gibt auch Bilder, zu denen uns nichts einfällt, oder von denen wir nicht recht wissen, wo oder wann sie aufgenommen wurden, was genau darauf zu sehen ist, wer die abgebildeten Personen sind, aus welchem Anlass das Bild gemacht wurde usw.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Dieses Bild zum Beispiel ist so eines. Was geht hier vor? Vielleicht wieder mal ein Versuch, ins «Guinnessbuch der Rekorde» zu kommen, mit der längsten Wäscheleine der Welt? Oder geht es um ausgeglichene innerfamiliäre Arbeitsteilung? Oder um eine Badekleider-Spendenaktion für mittellose Bergbauern? Wer etwas weiss, kann sich gern bei uns melden. Auch bezüglich der vielen weiteren Bilder, die wir nicht recht einordnen können oder eventuell sogar falsch beschriftet haben.

So gehts: Im Online-Bildarchiv nach «?» suchen, durch Anklicken des schwarzen Info-Buttons die Informationen zum Bild anzeigen lassen und dort über die Feedbackfunktion einen Kommentar abgeben. Sie können aber auch einfach mal an unseren Schaufenstern an der Oberen Kirchgasse 8 vorbeispazieren. Dort ist zurzeit eine Auswahl unbekannter Bilder ausgestellt, die auf die Kommentare von Winterthurer Fachmännern und –frauen wartet.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

Fehler gefunden?Jetzt melden.