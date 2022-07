Erfolgsrezept Empanadas – Ist das etwa der perfekte Sommersnack? Genau! Eine Teigtasche erobert gerade die Schweiz. Dave Wälti, Kochtalent mit bolivianischen Wurzeln, erklärt den Siegeszug der Empanada. Nina Kobelt Adrian Moser (Fotos)

Als ob sie schweben würden: Empanadas, unter anderem gefüllt mit Erbsen und Mais. Foto: Adrian Moser

Ein fetter Halbmond – und bestimmt platzt er gleich. Also schnell essen. Eine Empanada ist eine gefüllte Teigtasche. Man kauft sie auf der Strasse oder in einem kleinen Shop, vornehmlich in Lateinamerika und immer öfter – endlich! – auch bei uns.