Aufgefallen in Andelfingen – Ist das Kunst oder ein WC – oder kann das weg? Ein offizieller SBB-Kleber verkündet «WC defekt». Über den Abfallkübel geklebt, löst das viele philosophische Fragen aus, etwa über die Grenze zwischen Kunst und Vandalismus. Eva Wanner

Ist das Kunst, oder kann das weg? Und will uns der Künstler oder die Künstlerin was sagen – oder war der Witz keine Absicht? Foto: Eva Wanner

Müllberge auf den Geleisen, Zigarettenstummel am Boden und Schmierereien auf der Sitzbank. Selten ist der Anblick dessen, was Menschen an Bahnhöfen hinterlassen, zum Lachen.

Ganz anders das, was am Mittwochmorgen in Andelfingen anzutreffen war. Ein offizieller SBB-Kleber mit der Aufschrift «WC defekt» wurde über den Aschenbecher am Kübel geklebt. Stutzen, dann schmunzeln. Seltsame Sitten sind das – von Plumpsklos hat man ja schon gehört, aber wie man diese Art von gewissem Örtchen wohl nennen soll? Flugs das Werk fotografiert und weiterverbreitet, andere sollen schliesslich auch einen fröhlichen Morgen haben.

