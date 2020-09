Gemeindeversammlung Dachsen – «Ist das noch unsere Badi?» Die Diskussion über die Sanierung der Bachdelle wurde emotional. Angesichts der vielen auswärtigen Gäste stellten die Anwesenden Grundsatzfragen zur Badi – saniert wird diese nun trotzdem. Eva Wanner

Technik und Becken der Badi Bachdelle in Dachsen müssen dringend saniert werden. Foto: Madeleine Schoder

Nur pinseln reicht nicht mehr. Jedes Jahr erhalten die Becken in der Badi Bachdelle einen neuen, speziellen Anstrich, der sich aber immer wieder ablöst. Darin bilden sich Algen, was wiederum dazu führt, dass mehr Chemie eingesetzt werden muss. Abplatzungen im und am Becken und das Flickwerk auf der Beckenumrandung führen immer wieder zu Verletzungen. Das erläuterte Gemeinderat Beat Weingartner an der Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend vor 75 Stimmberechtigten. 30 Jahre alt ist die Anlage inklusive Technik, sie habe die Lebensdauer damit überschritten.